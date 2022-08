ANÁLISIS | Pelosi enfada a China, pero Taiwán, y no EE.UU., puede pagar el precio más alto

“Beijing (no) quiere escalar las cosas de una manera que no puede controlar. Al mismo tiempo, no puede enviar una señal que parezca demasiado débil”, dijo Chong, señalando que esto último tendría ramificaciones internas para el líder chino Xi Jinping y afectaría potencialmente a la capacidad de Beijing “para hacer que otros estados regionales se sometan a su línea”.

