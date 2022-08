¿Cómo es el tratamiento experimental Tecovirimat (Tpoxx) contra la viruela del mono?

“Tecovirimat (también conocido como Tpoxx o ST-246) está aprobado por la FDA para el tratamiento de la viruela humana causada por el virus Variola en adultos y niños. No obstante, su uso para otras infecciones por ortopoxvirus, incluida la viruela del mono, no está aprobado por la FDA. Pero los CDC tienen un protocolo de nuevo medicamento en investigación de acceso ampliado (EA-IND) que permite el uso de Tecovirimat para el tratamiento primario o empírico temprano de las infecciones por ortopoxvirus que no son del virus de la viruela, incluida la viruela del mono, en adultos y niños de todas las edades”, señalan los CDC.

