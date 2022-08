OPINIÓN | Cuando la moda es difícil: zapatos Cenicienta vs. gigantes ‘zapatacones’

Buscando cosas bonitas, me encantó ver los modelos clásicos de Manolo Blahnik –de alrededor de US$ 800, curiosamente entre los menos caros de todos– con adornos de pedrería y los lindos zapatos de alta gala, superenjoyados, muy estilo Cenicienta, de Aquazzura, y la nueva marca Mach Mach. Ideales para alfombras rojas, grandes galas y fiestas, y precios alrededor de los US$1.000. Unos slides sin talón, de puras plumas de colores, también me divirtieron mucho, igual que me encantó ver la gran cantidad de puras sandalias flip-flops, y lo que parecían zapatillas de goma para caminar por casa marca Gucci o Prada, a US$ 500.

Esto me llamó la atención, y me llevó a chequear los zapatos de grandes diseñadores en una gran tienda neoyorquina. ¡Y cuál no sería mi asombro cuando me encontré con los zapatos más caros, más “difíciles” y más “pesados” –algunos de varios kilos– que he visto en muchos años! La nueva moda del calzado es sin duda difícil de usar, y muy, muy llamativa. ¡Y el paso a veces demasiado firme!

