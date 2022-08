¿Qué sigue para Trump tras allanamiento de Mar-a-Lago por el FBI?

“Realmente no creo que el departamento hubiera dado un paso tan importante como buscar una orden de allanamiento para la residencia del presidente sobre información que ya tenían de vuelta”, dijo Andrew McCabe, ex subdirector del FBI y colaborador de CNN, en “Newsroom” de CNN. “Tenía que haber una sospecha, una preocupación y, de hecho, información específica que les llevara a creer que había materiales adicionales que no fueron entregados”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.