ANÁLISIS | Bienvenidos a la Guerra Fría sin el comunismo

CNN: He visto su argumento de que el cambio en Rusia probablemente no provendrá de una elección o un levantamiento, sino de la gente que rodea a Putin. (Hall ha escrito sobre esto en The Washington Post). Explica eso. ¿Es eso algo que deberíamos estar buscando a medida que avanza esta guerra?

