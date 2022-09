Cómo planea Qatar, un país diminuto, alojar a un millón de aficionados en el Mundial

Los barcos están a 10 minutos del centro de Doha, pero alojarse en uno de los amplios camarotes no será barato. Su precio oscila entre los US$ 605 y US$ 2.779 por noche, lo cual es una ganga comparado con otras opciones disponibles para los pasajeros, teniendo en cuenta que incluye un desayuno buffet.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.