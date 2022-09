Previa de los Emmy: Por qué “Ted Lasso” defenderá su corona y “The Crown” no

Por su parte, “Ted Lasso” tendrá la oportunidad de repetir como mejor comedia, lo que significa que el programa de Apple TV+ puede defender su corona, pero “The Crown” no lo hará. “Hacks” también vuelve a aparecer, mientras que la competencia posiblemente más dura de este año incluye a las nuevas figuras “Abbott Elementary” y “Only Murders in the Building” junto con cuatro series que no estaban en el menú de 2021: “Barry”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “What We Do in the Shadows” y “Curb Your Enthusiasm”. (“Curb” se encuentra en una especie de clase pionera por sí misma, extendiendo 11 temporadas y 51 nominaciones a los Emmy en los últimos 22 años).

