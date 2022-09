Tom Brady insinúa su retiro y Gisele Bündchen expresa su “preocupación” por su regreso al campo

Añadió: “He hecho mi parte, que es [estar] ahí para [Tom]. Me mudé a Boston y me centré en crear un capullo y un entorno de amor para que mis hijos crecieran y estar allí apoyándolo a él y a sus sueños. Ver a mis hijos triunfar y convertirse en los hermosos seres humanos que son, verlo a él triunfar y realizarse en su carrera, me hace feliz. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso”.

“Y creo que cuando tienes 45 años, y tienes un montón de otros compromisos y obligaciones que son muy importantes para ti, a saber, los niños que están creciendo y cosas que, no he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años, no he celebrado los cumpleaños con las personas que me importan que nacen desde agosto hasta finales de enero. Y no puedo estar en los funerales ni en las bodas”.

“Todo esto, simplemente nunca lo voy a dar por sentado. La única vez que realmente me cayó el veinte y dije: ‘No des esto por sentado’ fue cuando me lesioné la rodilla. Y después de eso, volví y me dije: ‘Ganar es genial. Me encanta ganar y odiaba perder, y todavía lo odio, pero incluso si pierdes y sales del campo sano, hay algo que ganar allí’. La cosa es que si te lesionas y no puedes estar ahí con tu equipo, ahí es donde realmente se vuelve un reto mental y emocional”.

“Estoy sintiendo intensamente mis emociones”, dijo el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers a Gray. “Y siento que siempre tengo eso, pero creo que cuando te acercas al final, y no sé exactamente dónde estoy con eso, pero no hay ninguna decisión que tomar, no es como si me quedaran 10 años, definitivamente no tengo eso”.

