Desaparición de mujer en sede policial de Ecuador desata enfrentamientos entre autoridades y repudio de la población

“Policía, devuélvame a mi hija, ya es hora, ha pasado ya cuatro días y no me devuelven, quiero respuestas. Yono sé a quién más tengo que pedir. Señor presidente (Lasso) le hago un llamado, ayúdeme por favor. Quiero saber por qué la Escuela no me devuelve a mi hija, mi hija debe estar en algún lado. Le dieron chance a Germán Cáceres de que se vaya libre, le dieron la oportunidad de largarse, ya más que hipótesis no sé qué más pensar”, expresó Otavalo.

“Le he conminado al ministro del Interior, Patricio Carrillo a que tiene que aparecer esta persona. No puede desaparecer en un destacamento policial una mujer. Los agentes del orden tienen como obligación estatal encontrar a las personas, no desaparecerlas y menos aún en un regimiento que está absolutamente controlado por estos agentes del Estado”, enfatizó la fiscal Salazar.

“Hay registro de que la doctora María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía, no hay registro de su salida. Hay registro de un vehículo conducido por el oficial de policía, su esposo, con vidrios polarizados al cual no revisaron y no se percataron si salió o no salió”, reveló Carrillo.

