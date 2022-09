“No nos caemos bien”: los rivales “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentan en una pelea de trilogía

“Siempre me siento el mejor boxeador del mundo, desde que empecé a boxear. Me siento el mejor porque soy el único boxeador que no necesita arriesgarse. Me arriesgo porque quiero ser un grande, no solo ser un campeón. Hay muchos campeones por ahí. La diferencia entre ellos y yo es que yo arriesgo todo para ser grande”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.