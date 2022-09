Por qué es hora de empezar a pagar con billetes de US $2

John Bennardo, quien hizo una película de 2015 sobre billetes de US$ 2 llamada “The Two Dollar Bill Documentary”, se ha propuesto como misión “educar a las personas e iluminarlas y comenzar a usar billetes de US$ 2 en su vida”.

Señala que es aproximadamente la mitad de caro para el Tesoro imprimir un billete de US$ 2 que las denominaciones más altas, que vienen con características de seguridad más costosas en el papel. También es más eficiente imprimir billetes de US$ 2 que billetes de US$ 1 porque el Tesoro puede imprimir el doble por la misma cantidad de dinero y requiere menos almacenamiento.

“No hubo alteración de las cajas registradoras para billetes de US$ 2”, dijo Heather McCabe. “La infraestructura para pagar las cosas no cambió. No hubo un ajuste de cómo la gente trabaja con ese billete”.

No existe una razón racional por la que los billetes de US$ 2 no sean tan populares como otros billetes, dijo Paolo Pasquariello, profesor de finanzas en la Universidad de Michigan. Pero la gente muestra una preferencia por los múltiplos de 1 y 5, dijo.

“Muchos estadounidenses tienen suposiciones bastante dudosas sobre el billete de US $2. No pasó nada con el billete de US $2. Todavía se está haciendo. Está circulando”, dijo McCabe. “Los estadounidenses malinterpretan su propia moneda en la medida en que no la usan”.

La BEP no tiene que solicitar nuevos billetes de US $2 cada año, como lo hace con otros billetes. Esto se debe a que los billetes de US $2 se usan con poca frecuencia y duran más en circulación. La Fed los ordena cada pocos años y reduce el inventario.

Se considera una curiosidad para algunos y despreciado por otros en Estados Unidos. Los mitos en torno al billete de US$ 2, apodado “Tom” por los seguidores porque presenta el retrato de Thomas Jefferson en el frente, son infinitos. Muchos estadounidenses piensan que los billetes de US$ 2 son raros, ya no se imprimen o han dejado de circular.

“Si tuvieras un billete de US$ 2, perfecto”, dijo Heather McCabe, escritora y evangelizadora del billete de US$ 2 que dirige el blog Two Buckaroo, en el que relata sus gastos con niños de dos años y las reacciones de otras personas. “Es algo muy útil pagar por una pequeña cantidad”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.