El hombre que reclutó inmigrantes para vuelos a Martha’s Vineyard dice que se siente traicionado

“Esas me las daban a mí para yo regalárselas cuando las personas querían estar en el vuelo”, explicó. “Todo fue siempre voluntario. A nadie nunca se le obligó a nada. Cuando estas personas siempre decían que sí, yo mismo me encargaba de que ellos me dieran los papeles a mí, sus papeles de migración”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.