¿Ganaste el Powerball? 4 grandes consejos para cuidar la fortuna de un premio de lotería

Ganar la lotería no siempre es una maldición al estilo de “Lost”. Lee McDaniel, 67, de Stone Mountain, Georgia, se llevó US$ 5 millones en la lotería de Georgia en 2010 y hasta ahora no le ve ningún problema, ni se ha encontrado con gente que esté tras su fortuna. El hombre de Georgia decidió remodelar su casa, compró dos vehículos e invirtió una gran cantidad a riesgo bajo.

Otro caso es el de Abraham Shakespeare, de Florida, que fue asesinado tras ganar un premio de lotería de US$ 31 millones. Un amigo fue acusado por su asesinato en 2010. Shakespeare, Whittaker y otros ganadores desafortunados han aparecido en documentales como “Curse of the Lottery” del canal E!.

En general, los estudios sobre la felicidad de los ganadores de lotería son contradictorios. Un estudio publicado en 2006 en el Journal of Health Economics sobre los ganadores de lotería en Gran Bretaña que ganaron hasta US$ 200.000 encontró una mejora en su bienestar mental dos años después. Pero un estudio de 1978, al que se hace referencia a menudo, en el que se comparaba a 22 grandes ganadores de lotería con personas que no habían ganado, no encontró diferencias en los niveles de felicidad entre ambos grupos.

Las investigaciones en psicología y economía encontraron que las personas sí son más felices a medida que aumentan sus ingresos, pero hasta cierto punto donde se sienten cómodas. Uno de los estudios sobre el tema, publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences en 2010, encontró que la satisfacción aumenta con ingresos a nivel familiar de unos US$ 75.000, y se estabiliza con niveles de riqueza superiores.

