Estos han sido los 7 partidos históricos de México en los mundiales de fútbol

Puede haber más partidos memorables de México en los mundiales, pero este que forma parte la historia reciente será difícil de superar. El 17 de junio de 2018, México realizó su debut en el Mundial de Rusia 2018, en el estadio olímpico de Luzhniki. No era cualquier partido: la selección mexicana se iba a enfrentar a Alemania, que en este momento era la vigente campeona del mundo (tras su título en Brasil 2014). Si bien Alemania no venía en su mejor momento, era una loza muy complicada para el conjunto de México, pues nunca había ganado un partido mundialista a los europeos. No obstante, contra todo pronóstico, México se llevó la victoria 1-0 con una gran jugada de conjunto que finalizó con disparo hacia las redes de Hirving Lozano, actual jugador del Napoli.

