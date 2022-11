Dólar alto, reforma tributaria, protestas y más: 5 polémicas de Gustavo Petro en sus primeros 100 días de gobierno

Se quedaron por fuera otros impuestos propuestos por sectores cercanos al gobierno como los impuestos a las Iglesias. Un artículo proponía gravar con una renta del 20% a las iglesias para actividades que no tienen que ver con el culto, la educación o beneficencia, según expuso la congresista Katherine Miranda, autora de la proposición. Pero si bien fue aprobado en la Cámara, el texto no pasó en el Senado y en la conciliación entre las dos cámaras no fue aprobado, por lo que al final se cayó.

