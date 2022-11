Mundial de Qatar 2022: jornada de amistosos, con Argentina y México como protagonistas

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español): Apenas cuatro días faltan para el inicio del tan ansiado Mundial de Qatar 2022, y las selecciones ultiman detalles y buscan la última puesta a punto de cara a la competencia. En ese marco, este miércoles será una importante jornada de amistosos, los últimos para la mayoría, y tendrá a Argentina y a México como protagonistas.

El seleccionado sudamericano, que de la mano de Lionel Messi busca volver a levantar el máximo trofeo del fútbol mundial tras casi 40 años, se enfrentará a Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni tiene a sus 26 futbolistas a disposición y tendrá la chance de enfrentarse a una selección que, por estilo, se parece bastante a Arabia Saudita, el rival del debut en el Grupo C del Mundial el próximo martes 22 de noviembre.

Si bien el entrenador argentino aún no confirmó la alineación, sí está asegurada la presencia de Lionel Messi. El partido comenzará a las 10:30 hora ET (12:30 de Argentina).

Así llega Argentina al Mundial: favorito al título como siempre, con Messi como abanderado

También habrá acción para México, quien también forma parte del Grupo C. El conjunto dirigido por el argentino Gerardo “Tata” Martino, que viene de golear a Irak por 4 a 0, tendrá un cruce más complicado, ya que se enfrentará a Suecia, que no clasificó al Mundial. El encuentro, que se disputará en la ciudad de Gerona, España, está pautado para las 14:30 hora ET (13:30 de México).

Los otros dos integrantes del Grupo C del Mundial también verán acción este miércoles: Polonia, rival de México en el debut, se enfrentará a Chile, mientras que Arabia Saudita cayó por 1 a 0 ante Croacia, que integra el Grupo F.

Todos los amistosos de este miércoles previos al Mundial:

Arabia Saudita 0 – Croacia 1 Argentina vs Emiratos Árabes Unidos (10:30 ET) Polonia vs Chile (12:00 ET) Alemania vs Omán (12:00 ET) México vs Suecia (14:30 ET)

Los amistosos de este jueves:

Ghana vs Suiza (05:00 ET) Japón vs Canadá (08:40 ET) Irak vs Costa Rica (09:00 ET) Marruecos vs Georgia (11:00 ET) España vs Jordania (11:00 ET) Portugal vs Nigeria (13:45 ET)

