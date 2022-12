OPINIÓN | El Twitter de Elon Musk está ayudando a normalizar a un neonazi

(Musk ha negado que la incitación al odio haya aumentado en Twitter desde que él se hizo cargo. Sin dar más detalles, Musk tuiteó el 23 de noviembre: “Las impresiones de incitación al odio han bajado un tercio respecto a los niveles previos al punto máximo”. En respuesta al informe de The New York Times el viernes, Musk dijo simplemente: “Totalmente falso”. Twitter no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN el viernes por la mañana).

Pero Anglin no es el único problema. Como se expone en el escalofriante artículo del diario The New York Times, datos recientes de grupos que estudian las plataformas en línea han documentado que el discurso de odio se ha disparado en Twitter en las dos primeras semanas desde que Musk asumió el mando. En general, el diario informó que los investigadores observaron que “nunca habían registrado un aumento tan pronunciado de la incitación al odio, el contenido problemático y las cuentas anteriormente prohibidas en un período tan corto en una plataforma de medios sociales de gran difusión”.

Pronto me inundaron con amenazas de muerte. Sin embargo, si Anglin pensaba que me iba a acobardar por miedo, se equivocaba. Lo demandé ante un tribunal federal por difamación y angustia emocional, donde gané una sentencia en ausencia por US$ 4,1 millones. Aunque todavía no he recibido ni un centavo, hace tiempo que me comprometí a donar todo lo recaudado a organizaciones que luchan contra el tipo de odio que vomita Anglin.

Pero la historia de Twitter que exige cobertura no es sobre algo que ocurrió hace más de dos años, sino lo que estamos viendo ahora en la plataforma desde que Musk tomó el control de la compañía en octubre. Ha habido un repunte “sin precedentes” de discursos de odio, así como un resurgimiento de cuentas vinculadas a ISIS, detalló el diario The New York Times en un artículo publicado el viernes, citando hallazgos del Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CDDH, por sus siglas en inglés), la Liga Antidifamación y otros grupos que estudian las plataformas en línea.

