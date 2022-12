Brittney Griner estrechó inmediatamente la mano de los miembros del equipo que la regresó a EE.UU., dice funcionario de asuntos de rehenes

“No pudimos sacarte de esta ronda. No pudimos conseguir el trato con los rusos. Pero si no hubiéramos hecho el trato, entonces Brittney no habría vuelto a casa. No hubo oportunidad de traerte a casa en este momento”, le dijo a Whelan sobre las negociaciones que llevaron a la liberación de Griner.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.