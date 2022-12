OPINIÓN | Elon Musk censura a la prensa

Por su parte, The New York Times declaró en otro comunicado: “La suspensión esta noche de las cuentas de Twitter de varios periodistas destacados, entre ellos Ryan Mac, de The New York Times, es cuestionable y desafortunada. Ni el diario ni Ryan han recibido explicación alguna sobre los motivos. Esperamos que se restablezcan las cuentas de todos los periodistas y que Twitter ofrezca una explicación satisfactoria de esta medida”.

El Twitter de Elon Musk suspende cuentas de periodistas de CNN, The New York Times y The Washington Post

El susceptible nuevo propietario de Twitter prohibió este jueves las cuentas de varios periodistas de alto nivel de las principales organizaciones de noticias del país, entre ellos: Donie O’Sullivan, de CNN; Ryan Mac, de The New York Times; y Drew Harwell, de The Washington Post. El periodista progresista Aaron Rupar y el experto Keith Olbermann también fueron expulsados de la plataforma.

