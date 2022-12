¿Cómo ha cambiado la economía de los países que albergaron Mundiales?

El análisis hecho en el artículo “Comparing the Urban Impacts of the FIFA World Cup and Olympic Games From 2010 to 2016” demuestra que tanto en Sudáfrica como en Brasil se construyó mucha infraestructura, pero después quedó sin utilizarse, además de que hubo mucha inversión pública y, sin embargo, el evento no funcionó como un catalizador o impulso para la economía de ambos países.

Según los datos de Euromericas Sport Marketing, el gasto de Brasil en su Mundial ascendió a unos US$ 28.000 millones, muy por arriba de lo que habían gastado países en copas anteriores y de los cuales solo pudieron recuperar US$ 9.500 millones más US$ 7.000 millones en impuestos. Es decir, no fue rentable.

“En realidad Sudáfrica apuntó a la imagen mundial y a las nuevas obras y a dar empleo de corto plazo, generó mucho empleo a corto plazo que no se pudo sostener en el tiempo. Como suele ocurrir en países subdesarrollados, los grandes estadios y grandes infraestructuras quedan inutilizadas, es decir, no encuentran un plan de negocio para que esos estadios tengan un nivel de competitividad para no solamente equipos de fútbol que los puedan utilizar, sino que se le dé una utilización en cuanto a espectáculos, eventos, que tengan una verdadera utilidad posmundial”, indicó Molina.

Según los datos de la empresa, Sudáfrica invirtió unos US$ 6.900 millones para el Mundial. El punto fuerte para el país africano, así como para todos los anfitriones de la Copa del Mundo, era el turismo; no obstante, la ganancia aquí fue de US$ 440 millones, por debajo de lo esperado, dijo el CEO. El resto que logró recuperar la nación africana fue por el 5% que le dio la FIFA.

De acuerdo con el artículo académico “Comparing the Urban Impacts of the FIFA World Cup and Olympic Games From 2010 to 2016”, publicado en 2018 por la revista revisada por pares Journal of Sport and Social Issues, los países anfitriones de megaeventos como la Copa del Mundo gastan en promedio US$ 10.000 millones para realizar cambios materiales en las ciudades, desde la construcción o remodelación de estadios y caminos, hasta la adopción de nuevas tecnologías y creación de aeropuertos o nuevos medios de transporte.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.