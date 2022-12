La reacción a la capa “bisht” que le pusieron a Messi muestra las fisuras culturales de Qatar 2022

“Hay algo un poco extraño en que Messi use un ‘bisht’, esa capa negra con la que el emir de Qatar le vistió antes de levantar la Copa del Mundo”, tuiteó el periodista Tariq Panja, del diario The New York Times.

