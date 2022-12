Los 5 mejores jugadores de Argentina campeón en el Mundial de Qatar

No comenzó como titular en el torneo. Lautaro Martínez inició los dos primeros encuentros argentinos en la fase de grupos, pero nunca logró marcar diferencia. Lionel Scaloni se dio cuenta de ello y, ante Polonia, metió desde el comienzo a Álvarez, quien anotó el 2-0 final frente a los europeos. Desde entonces, no volvió a soltar la titularidad: en octavos, cuartos, semis y final, él estuvo en el once inicial. Y tuvo presencia en los 7 partidos del Mundial, pues, cuando Lautaro salía de cambio, Álvarez era el elegido. Acumuló 506 minutos en todo el torneo. Realizó 11 disparos en Qatar 2022: 6 fueron al arco, 4 fueron anotaciones y solamente uno se fue desviado. Con sus 4 goles, fue tercer lugar en la tabla de goleadores del Mundial junto a Olivier Giroud.

