Los 5 momentos históricos de Lionel Messi en el Mundial de Qatar

“CAMPEONES DEL MUNDO. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, escribió Messi en Instagram tras ganar el Mundial.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.