Allison Holker Boss publica por primera vez desde la muerte de su marido “tWitch”: “Cómo me duele el corazón”

La cuenta oficial de Instagram de “So You Think You Can Dance” compartió una publicación en honor de Boss la semana pasada, escribiendo que el programa siempre lo recordará “por la luz y la alegría que trajo a nuestras vidas y a los corazones de tantos”. “Esta trágica y dolorosa pérdida de un talento tan radiante, inigualable y querido amigo es inconmensurable más allá de las palabras, y lloramos junto a su familia, seres queridos y fans”.

Boss, que tenía 40 años en el momento de su muerte, era DJ y coproductor ejecutivo del “Ellen DeGeneres Show”, además de actor y bailarín profesional que saltó a la fama en “So You Think You Can Dance”.

