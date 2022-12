Los mejores y peores finales de series este 2022, de “Better Call Saul” a “Killing Eve”

“Grace and Frankie” y “Dead to Me” (Netflix, 29 de abril y 17 de noviembre): dos series de Netflix sobre la improbable amistad entre dos mujeres muy diferentes se despidieron, con la primera proporcionando un ingenioso escaparate para estrellas mayores, empezando por Jane Fonda y Lily Tomlin, que terminó con un poco de quejido después de siete temporadas. Ambas coquetearon con la muerte en sus últimas temporadas, ya que “Dead to Me” se centró en el vínculo entre Jen (Christina Applegate) y Judy (Linda Cardellini), incluso si los giros que conducían a ella, comenzando con todo el asunto del gemelo James Marsden, habían comenzado a volverse un poco tediosos.

Algunas advertencias: no se trata de una lista exhaustiva, ya que “His Dark Materials”, “The Good Fight” y “Better Things” son algunas de las series –algunas notables, otras no tanto– que terminaron este año. Además, las entradas se limitan a programas en los que los productores sabían que iban a llegar a su fin y podían planificar en consecuencia, excluyendo así algo como “Westworld”, que fue cancelada después de su cuarta temporada y privada de la oportunidad de elaborar un final, no es que, francamente, hubiera importado mucho dada su confusa espiral creativa.

