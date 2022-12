El año que comienza en realidad no es el 2023 d.C. ¿Por qué?

La forma en la que se organizó la contabilización de los años tiene una singularidad en la que no nos paramos a pensar habitualmente: no existe el año 0. El conteo pasa del año 1 a. C. al año 1 d. C. Y esto puede crear más de un problema matemático, tal como explica aquí la Universidad de Valencia. “Por ejemplo, si la temperatura pasa de 4 grados bajo cero a 4 grados sobre cero el aumento ha sido de 8 grados, pero entre el año 4 a.C. y el año 4 d.C. no han transcurrido 8 años, sino solo 7”, explica la Universidad.

Siglos después los estudiosos detectaron “imprecisiones históricas”, volvieron a hacer cálculos y determinaron que Jesús no nació en el paso del año 1 a. C. a 1 d. C., sino posiblemente tres años antes de la denominada era de Cristo. O, en palabras de la catedrática, “en el tres antes de sí mismo”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.