¿Qué es un “nepo baby” y por qué todos hablan de ellos?

Vulture también encontró algunas tendencias interesantes entre los “nepo babies”: ocho de ellos aparecieron en la película “Once Upon a Time … in Hollywood”, de Quentin Tarantinto, según el medio. Las tres hijas de Meryl Streep son actrices que han aparecido en HBO. Varios otros “nepo babies” protagonizaron “Big Little Lies” de HBO, que también contó con Alexander Skarsgård, de los Skarsgårds. (HBO, que comparte empresa matriz Warner Bros. Discovery con CNN, es al parecer un importante empleador de “nepo babies”).

Este año, la moda de los “nepo babies” se disparó tras la emisión de la segunda temporada de la controvertida serie de HBO “Euphoria”. Algunos jóvenes espectadores se sorprendieron al enterarse de que Maude Apatow, miembro del reparto, es hija del director Judd Apatow (“Knocked Up”, “This is 40”) y de la actriz Leslie Mann (también en “Knocked Up”, “This is 40”). El director de “Euphoria”, Sam Levinson, también es un “nepo baby”: es hijo del exitoso director Barry Levinson, con quien coescribió la película de HBO “The Wizard of Lies” antes de dirigir “Euphoria”.

