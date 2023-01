Caso Dani Alves: de qué se le acusa, qué denuncias hay en su contra y qué podría pasar

A Alves se le dictó prisión provisional sin fianza principalmente por dos motivos, según señaló un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a CNN: por el riesgo de fuga que existe, pues el jugador no cuenta con arraigo domiciliario en Barcelona y podría viajar a Brasil, de donde no se le podría traer de regreso porque no hay un tratado de extradición con ese país; y por la gravedad del delito del que se le acusa.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.