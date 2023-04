Taylor Swift explica su lesión en la mano

“Posdata: para aquellos que preguntan cómo me corté la mano, estoy totalmente bien y fue mi culpa por completo. Tropecé con el dobladillo de mi vestido y me caí en la oscuridad entre bastidores mientras corría a un cambio rápido; frené mi caída con la palma de mi mano”, concluyó el tuit. “Todo fue muy Mercurio retrógrado. No se preocupen por mí, estoy bien”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.