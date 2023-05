Lo que todos los clientes deben saber sobre los colapsos bancarios

He aquí por qué: cada propietario de una cuenta de depósito estará asegurado hasta US$ 250.000, por lo que, por ejemplo, si tienes una cuenta conjunta con tu cónyuge, tu dinero estará asegurado hasta US$ 500.000. O si tienes tu propia cuenta de cheques personal y una cuenta de cheques comercial mancomunada en el mismo banco, tu dinero en cada una de esas cuentas estará asegurado hasta US$ 250.000.

