Por qué una superficie de arena vacía en Dubái se vendió por la cifra récord de US$ 34 millones

En 2022, dos terrenos similares de la isla se vendieron juntos por 180 millones de AED, o algo más de US$ 49 millones, lo que indica que el valor del suelo está en alza. “El terreno se ha revalorizado enormemente, entre otras cosas por su ubicación, muy cerca no solo de Bulgari, sino también del Four Seasons, así como del centro de Dubái y del distrito de negocios”, afirma Cummings. “Pero también por la privacidad y exclusividad que ofrece una isla que sólo tiene unas 100 parcelas, a diferencia de algún lugar como Palm Jumeirah, que tiene miles de propiedades”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.