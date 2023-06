Autoridades de Argentina piden intervenir el fideicomiso que ya recaudó US$ 1,6 millones para el Club Independiente

Aunque no lo había mencionado inicialmente, el “influencer” reconoció que se quedará con el 5% de lo recaudado por los hinchas. En un video publicado en sus redes, dijo que: “Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones (de pesos). Es una locura. Me dijeron ‘vos tenés que decir que es una obligación legal’, debo decir que estoy sorpresa (sic). Me enteré de esto al firmar”. La IGJ también señala en su resolución del 31 de mayo que los gastos y honorarios pautados en el contrato en beneficio de Maratea son “exorbitantes”. CNN contactó a la prensa de Maratea para conocer su postura sobre lo que dice la resolución de la IGJ sobre los gastos y honorarios del fideicomiso, pero por ahora no obtuvo respuesta. Hasta ahora el “influencer” ha usado sus sólo redes sociales, en formato historias, para hablar sobre la colecta.

