Trump hace comentarios comparables a los de la Alemania nazi: dice que los inmigrantes están “envenenando la sangre” de EE.UU.

No utilizó el término “noticias falsas” para describir a los principales medios de comunicación hasta después de que Hillary Clinton advirtiera sobre una epidemia de desinformación, a la que llamó “noticias falsas”. Trump utilizó el término por primera vez en un tuit al día siguiente, el 10 de diciembre de 2016, según el diario The Washington Post. Lo ha repetido tantas veces, incluso en el evento de New Hampshire, que ahora afirma haberlo inventado.

“Estamos hablando de lenguaje. No me importa en absoluto el lenguaje que utilice la gente, siempre y cuando lo hagamos bien”, dijo Graham en el programa “Meet the Press” de NBC, aunque también dejó claro que no está de acuerdo con la analogía de la sangre envenenada. “Creo en la inmigración legal. No tengo ninguna animosidad hacia la gente que intenta venir a nuestro país. Tengo animosidad contra los terroristas y los traficantes de drogas”.

