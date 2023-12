El “metro de Gaza”: la misteriosa red de túneles subterráneos utilizada por Hamas

“Siempre es difícil enfrentarse a los túneles, no me malinterpreten, en cualquier contexto, incluso cuando están en una zona montañosa, pero cuando se trata de una zona urbana, entonces todo es más complicado: los aspectos tácticos, los estratégicos, los operativos y, por supuesto, la protección que se quiere garantizar a la población civil”, afirmó Richemond-Barak, que también es investigador principal del Lieber Institute for Law and Land Warfare y del Modern War Institute de West Point.

