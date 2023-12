“El sueño americano es salir de Estados Unidos”: TikTokers estadounidenses revelan cómo es la vida en el extranjero

“Es sano idealizar tu vida para encontrar la belleza en ella”, dice Burns. “Pero también creo que es importante, al mismo tiempo, hablar de las partes difíciles, porque la vida en Italia no es como ‘Lizzie McGuire’. Tiene sus puntos dolorosos. No es como “Under the Tuscan Sun”. No es como “Eat, Pray, Love”. Hay retos definitivos y difíciles de superar. Y hay muchas cosas, como la nostalgia, que nunca desaparecerán del todo”.

