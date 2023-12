Un año de la victoria de Argentina en el Mundial: así fue el camino a la gloria

El partido frente a Polonia era clave para clasificar a los octavos de final. Argentina necesitaba la victoria y fue a buscarla en el estadio 974. En el campo de juego se enfrentaban Lionel Messi, ídolo del Barcelona, y quien era el actual goleador del conjunto catalán, Robert Lewandowski. Era la primera vez que se veían tras las críticas a Messi del delantero polaco tras recibir el premio The Best en 2021. “Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el The Best”, dijo entonces. El partido finalizó 2-0 con goles de los juveniles Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, mientras que a Messi le atajaron un penal a los 37 minutos del primer tiempo. Y con ello la clasificación a octavos de final quedaba consumada.

