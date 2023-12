Acusan a un hombre de robar a bordo de un avión US$ 23.000 en efectivo a otros pasajeros

También supuestamente tomó US$ 1.000 y US$ 930 de Singapur (US$ 700) de un sobre encontrado en una bolsa gris perteneciente a un tercer pasajero.

Según los pliegos de cargos leídos en el tribunal y difundidos por la emisora pública de Singapur Channel NewsAsia, Zhang habría robado a tres pasajeros distintos. Según se informa, sacó tres millones de dong vietnamitas (US$ 123) de la mochila de un pasajero, y 510 millones de dong vietnamitas (US$ 20.950) y un billete de US$ 50 de Singapur (US$ 38) de una bolsa de mensajero negra que pertenecía a otro.

