Biden asegura la candidatura demócrata, mientras Trump se encamina a ganar los suficientes delegados republicanos

“Mi vida me ha enseñado a abrazar el futuro de la libertad y la democracia”, dijo Biden en un mitin en Atlanta. “Pero todos sabemos que Donald Trump ve un Estados Unidos diferente, una historia estadounidense de resentimiento, venganza y retribución. Ese no soy yo, ese no eres tú”.

En ese sentido, la principal oposición a Biden no proviene de ningún aspirante, sino de una ansiedad más general dentro del partido por su edad y de la indignación de los progresistas por el apoyo de la administración a Israel durante su guerra de meses contra Hamas en Gaza. El presidente también ha sido objeto de cierto escrutinio tras la publicación del informe del fiscal especial Robert Hur, que concluyó que Biden manejó mal y divulgó indebidamente información clasificada después de dejar la vicepresidencia. Pero no se presentaron cargos, y Hur, quien testificó el martes en el Capitolio, dijo que no creía que hubiera pruebas suficientes para acusar a Biden de un delito.

