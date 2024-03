Fiscalía de Chile formalizará al exdirector de la Policía de Investigaciones por presunto lavado de activos

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló el viernes que la situación “nos preocupa, respetamos el trabajo de la Fiscalía, es un órgano autónomo. Es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”, añadiendo que “si bien al Gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, sí le corresponde que esta situación no perjudique el trabajo policial ni la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”, afirmó la autoridad en una rueda de prensa.

