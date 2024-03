ANÁLISIS | El fantasma de las guerras pasadas de Rusia vuelve a acechar a Moscú

Pero él no tiene el control en la forma en que retrata. Como ocurrió con el breve golpe del exconfidente Yevgeny Prigozhin, el barniz de autoridad absoluta de Putin a veces se desvanece brevemente y lo que hay debajo es terriblemente caótico. Hay tantas cosas que el sistema autoritario ruso no puede anular. Está basado en el patriarcado, la lealtad, la corrupción y una curiosa sensación de que el zar, en este caso Putin, intervendrá para corregir errores palpables. Pero él no lo hace. No siempre sabe qué tan mal está funcionando su estado. Y así, cuatro jóvenes pueden simplemente llegar con armas automáticas a un gran centro comercial de Moscú y prenderle fuego, después de matar a tiros a decenas de personas.

