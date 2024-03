Shakira revela detalles de ‘Última’, la canción final sobre Piqué: La “traía enquistada, que la tenía que sacar como sea”

En un video en su cuenta de Instagram dijo que”Última” era “una canción que ya tenía ahí enquistada, que la tenía que sacar como sea, y ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum. Y ha sido un poco contra la voluntad de todos porque ya no querían que hiciera más canciones ‘ya Shakira, tienes que entregar este álbum, se te acabó el tiempo”; y yo ‘no, no espera que me queda una'”, relata en el video.

“No solamente yo iba encontrando la fuerza sino que yo creo que también muchas personas, a través de las canciones, me iban hablando. Me iba encontrando con tanta gente en la calle, que me iban contando sus historias y eran muy parecidas a las mías, a lo que yo tenía que decir, yo creo que mutuamente nos fuimos sanando, nos fuimos empoderando, así que aquí estamos para celebrar lo que viene porque el futuro es lo que importa”.

