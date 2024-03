Cómo serán los aumentos por inflación de las jubilaciones en Argentina y cuándo regirá la nueva fórmula

Los jubilados que cobran la mínima percibirán en abril lo mismo que cobraron en marzo. Los haberes más altos terminarán cobrando con un aumento del 27,35% mensual. Esto se debe a que, hasta el momento, no se introdujeron modificaciones al decreto que establece dar un bono de 70.000 pesos argentinos (US$ 80) en abril. La medida establece el pago de un plus de 70.000 pesos argentinos a quienes cobren un haber de hasta 134.445 pesos (US$ 153,65) y dispone que aquellos jubilados que cobren un haber que va entre los 134.445 pesos argentinos y los 204.445 pesos argentinos (US$ 233,65) reciban un adicional que complete esa cifra.

