Las pandillas ganan hasta US$ 3 billones al año mientras la trata de personas en el sudeste de Asia se convierte en una crisis mundial, dice Interpol

Según el secretario general de Interpol, Jurgen Stock, un grupo internacional de delincuencia organizada gana US$ 50.000 millones al año, y añade que entre US$ 2 y US$ 3 billones de dinero ilícito circulan anualmente por el sistema financiero mundial. A modo de comparación, la economía francesa mueve US$ 3,1 billones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional.

