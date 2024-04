La presidenta Dina Boluarte reconoce “equivocación” en aceptar “préstamos” de relojes Rolex

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes, que mi amigo Wilfredo Oscorima… me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto”, dijo.

