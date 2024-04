El Powerball tiene ganador: un boleto de Oregon se queda con el bote de casi US$ 1.330 millones

Un único boleto vendido en Oregón acertó los seis números sorteados para ganar el gran premio, valorado en US$ 1.326 millones. El afortunado poseedor del boleto podrá elegir entre un premio anualizado de US$ 1.326 millones o un pago único de US$ 621 millones (ambas cifras previo al pago de impuestos), según Powerball.

