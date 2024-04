Condenan a Hannah Gutiérrez Reed, armera de “Rust”, a 18 meses de prisión por homicidio involuntario

Halls llegó a un acuerdo de culpabilidad en 2023 por su papel en el tiroteo, y no refutó un cargo de uso negligente de un arma mortal. Fue sentenciado a seis meses de libertad condicional sin supervisión, una multa de US$ 500, tuvo que participar en una clase de seguridad con armas de fuego, completar 24 horas de servicio comunitario y no consumir drogas ni alcohol.

“(Gutiérrez Reed) no podía anticipar lo que haría Baldwin. No estaba en el guión, no era previsible”, dijo en sus alegatos finales. “La gerencia fue responsable de las fallas de seguridad y no Hannah”.

“Ella tenía seis, seis rondas en vivo en ese set de filmación, la fecha más temprana en la que puedo rastrearlas es el 10 de octubre (2021)”, dijo el fiscal. “Seis, y ella no logró descubrirlos durante 12 días. Lo que eso significa es que no estaba revisando ninguna bala ficticia, no estaba probando nada”.

“El jurado me ha declarado en parte culpable de esta espantosa tragedia, pero eso no me convierte en un monstruo, eso me hace humana”, dijo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.