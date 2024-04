Una controvertida ley de Texas se convirtió en un modelo para otros estados; las comunidades de inmigrantes están preocupadas

“Los ayudamos a establecer lo que llamamos mecanismos de planificación de seguridad y defensa comunitaria que, lamentablemente, se han vuelto demasiado habituales para las comunidades de inmigrantes no sólo en Iowa, sino en todas partes”, dice Johnson, del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa. “¿Qué debo decirles a mis hijos sobre lo que haremos como familia si me agarran camino al trabajo? Si no estoy allí para recogerlos en la escuela, ¿a quién llaman? ¿Quién tendrá la tutela de ellos si me arrestan y deportan?”.

Los defensores dicen que los miembros de la comunidad siguen haciendo preguntas que no pueden responder sobre un proyecto de ley de inmigración aprobado recientemente en Iowa. En esta reunión de marzo, de la que informó por primera vez The Associated Press, algunos miembros de la audiencia preguntaron si debían abandonar el estado. Crédito: Charlie Neibergall/AP.

Enya Cid, de 21 años, dice que planea irse de Iowa y ahora considera opciones de escuelas de posgrado fuera del estado. “Ya no quiero vivir en un estado en el que siento que no me valoran”, dice. Crédito: Cortesía de Todd Bailey/Universidad Grand View.

“Ya no quiero vivir en un estado donde siento que no me valoran”, comenta Cid, quien fue traída a Estados Unidos desde México cuando era una niña pequeña y asegura que ha vivido en Iowa durante los últimos 18 años.

“Me siento impotente. Me siento frustrada”, dice Acosta, organizadora comunitaria del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa. “¿Qué puedo decirle a la gente? No puedo decirles: ‘Oh, no, todo va a estar bien’. No sé si todo va a estar bien. En este momento no está nada bien”.

