Estados Unidos se estaba volviendo demasiado caro, así que esta artista se trasladó a Francia para llevar una vida más tranquila

“En Francia digo bonjour a todo el que me cruzo por la calle, sería de mala educación no hacerlo”, dice.”En Los Ángeles mantengo la mirada baja porque me verían como una loca si dijera ‘Hola’ a todo el mundo. En una ciudad puedes moverte fácilmente de forma anónima. Pero en un pueblo, todo el mundo te conoce y se preocupa por ti. La falta de anonimato podría ser molesta como persona de ciudad, pero de alguna manera me reconforta que se notara si un día de repente desapareciera de los alrededores del pueblo”.

“No has vivido hasta que no has visto salir la luna llena sobre la campiña francesa en una cálida noche de verano. Me siento como si viviera en una encantadora película francesa”, añade.

