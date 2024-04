Los riesgos de la nueva política de Javier Milei sobre Medio Oriente

El ritmo frenético del nuevo gobierno argentino no da tregua en ningún ámbito, y queda a la vista que lo referido a la geopolítica no será la excepción. Todavía no se cumplen cinco meses desde la asunción de Milei y pareciera que el pie quedó pegado al acelerador.

“En este mundo multipolar, incluso es un riesgo para la política no solamente bilateral sino económica, porque nosotros tenemos un mercado en Medio Oriente, obviamente no es el más importante, pero que no solo está basado en el comercio con Israel sino con otros actores de la región”, advierte.

Cisneros explica a CNN que el punto era que no podían vender armas a países que no aceptaban el control de las Naciones Unidas y que Irán no aceptó la auditoría.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.