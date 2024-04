“La artillería se muere de hambre”: Ucrania contiene la respiración mientras espera ayuda militar de EE.UU. valuada en US$ 60.000 millones

Aunque Ocheretyne en sí no tiene ningún valor estratégico, se encuentra en una cresta, lo que la convierte en un objetivo militar apetecible. Un oficial del Mando Oriental de Ucrania —que pidió que no se revelara su nombre porque no está autorizado a hablar en público— dijo a CNN que si las fuerzas rusas conseguían hacerse con el pueblo y mantenerlo en su poder, podrían poner bajo control ruso rutas logísticas ucranianas vitales que unen tres centros militares clave: Kostiantynivka, Pokrovsk y Velyka Novosilka.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.